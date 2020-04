Televizní výuka pro školy v Polsku je propadák. Raději se na to nedívejte, řekl expert

Když dvě učitelky vysvětlovaly prostřednictvím obrazovky žákům, co jsou sudá čísla, tvrdily, že to jsou ta, "která mají pár". To, že jde o čísla dělitelná dvěma, malým divákům neřekly. Jindy si zase učitelka, která na příkladu čapího hnízda probírala kruh, spletla průměr s obvodem.

Na mizernou úroveň bloků věnovaných přírodovědným předmětům upozornil v dopise určeném vedení Polské televize a ministrovi školství Dariuszovi Piontkowskému Karol Dudek-Róžycki, předseda Polského sdružení učitelů přírodních věd a člen katedry chemie krakovské Jagellonské univerzity. "Hodiny jsou plné chyb. Více užitku žákům přinese, když se na ně nebudou dívat," doporučil Dudek-Róžycki podle portálu gazeta.pl.

Przemyslaw Staroń, laureát ocenění Učitel roku 2018, které uděluje ministerstvo školství a týdeník Hlas učitelů, vzdělávací vysílání na TVP ohodnotil podle českého známkování pětkou. Nejvíce mu vadí forma, jakou učitelky probíranou látku dětem vysvětlují. "Má to naprosto zoufalou úroveň," citoval ho internetový portál rádia TOK.FM. Kritizuje hlavně veřejnoprávní televizi, ale diví se i učitelkám, které se pořadu účastní.

Připomněl, že během loňské stávky pedagogů za zvýšení platů se učitelé stali terčem útoků a vtípků ze strany veřejnoprávní televize, kterou ovládají lidé blízcí vládnoucí národně-konzervativní straně Právo a spravedlnost. Ze všeho nejvíc ho ale trápí "školácké" chyby, které učitelky ve vysílání dělají. "Za tak základní chyby má systém pro děti pětky a propadnutí," připomíná.

Česká televize vysílá pořad UčíTelka každé všední dopoledne už třetí týden.