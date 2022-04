Téměř polovina nakažených v Anglii nenastoupí do izolace

— Autor: ČTK

Téměř polovina lidí v Anglii, kterým vyšel pozitivní test na covid-19, se s nemocí dobrovolně neizoluje ve své domácnosti, protože to již nenařizuje zákon. Podle deníku The Times to vyplývá z oficiálních dat. Ústřední vláda v Londýně, která určuje protiepidemická pravidla pouze pro Anglii, zrušila povinnou karanténu pro nakažené 24. února. Místo toho vydala doporučení, aby lidé s příznaky nebo s potvrzenou infekcí zůstali pět dní doma.