Téměř třetina okresů na Slovensku se propadne do nejvyššího stupně epidemického rizika

Zařazení okresů do nejvyššího rizikového stupně v souvislosti s koronavirovou infekcí v praxi znamená například výraznější omezení pro fungování některých provozů a konání hromadných akcí. Například ubytovací zařízení tam nesmějí poskytovat služby turistům, restaurace mohou vydávat jídlo pouze přes okénko nebo ho rozvážet. Přerušit činnost ve zmíněných regionech budou muset fitness a wellness centra, jakož i aquaparky.

Do nejvyššího stupně epidemického rizika bude nově patřit také okres Poprad, do kterého patří značná část území Vysokých Tater, oblíbeného cíle i českých turistů. Celkově bude v tomto stupni už 24 okresů, nyní do něj patří deset a minulý týden to bylo pět okresů.

Tempo šíření koronavirové infekce na Slovensku výrazněji zrychluje od září. Stoupá nejen počet pozitivně testovaných lidí, ale v nemocnicích také přibývá pacientů s potvrzeným covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění. Slovensko se v EU k řadí k zemím s nejnižším podílem naočkovaných obyvatel proti covidu-19.