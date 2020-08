Teplé počasí nebrzdí koronavirus. ECDC žádá obnovení restrikcí v některých zemích EU

Ve shrnutí svých nových doporučení ECDC nejmenuje konkrétní státy, s rostoucími počty nových nákaz se ovšem aktuálně potýkají mnohé země EU. Prudký nárůst denních statistik je hlášen z Polska i Španělska, jen o něco lépe je na tom Dánsko či Francie. Na úrovni celé EU bilance nákaz každý den narůstá o 10.000 až 15.000, což jsou stále výrazně nižší čísla než při dubnovém vrcholu, oproti stavu z přelomu jara a léta jsou ale přírůstky dvoj až trojnásobné.

"Jakkoli mnohé země momentálně provádí testy i u mírných a asymptomatických případů, což má za výsledek nárůst hlášených případů, máme zde skutečný vzestup případů v několika zemích v důsledku uvolnění opatření týkajících se omezení kontaktů," soudí ECDC.

"Další nárůsty ve výskytu covidu-19, s ním spojených hospitalizací a úmrtí lze zmírnit, budou-li včas obnovena či posílena dostatečná kontrolní opatření," pokračuje analýza. Zemím se zhoršující se epidemickou situací autoři doporučují "zvážit obnovení vybraných opatření při uplatnění postupného a udržitelného přístupu". ECDC při tom zdůrazňuje význam vyhodnocování rizika na lokální úrovni.

Odborníci už na jaře v čase plošných omezení pohybu předesílali, že v boji proti koronaviru by se mohly pravidelně střídat etapy s relativně volnými karanténními režimy a období přísnějších restrikcí.

Přední expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan dnes uvedl, že teplé počasí podle všeho nebrzdí šíření nákazy a že přenos viru v populacích znovu nabere na obrátkách, pakliže úřady ve svém úsilí povolí. Vlády v západní Evropě i jinde podle Ryana musí na nová ohniska covidu-19 reagovat neprodleně.

ECDC věří, že státy jsou momentálně na zvládnutí nákazy lépe připraveny, neboť disponují "sledovacími systémy" či kapacitami na testování potenciálních nakažených. Agentura ale zároveň upozorňuje na možnost, že s přibývajícím časem klesne ochota obyvatel řídit se nastavenými pravidly.

The latest @ECDC_EU #RapidRiskAssessment is clear

➡️ the risk of #COVID19 resurgence is very real.



Μember States 🇪🇺 should expand testing and contact tracing in place and consider reinforcing measures where cases increase



👉 https://t.co/Fszp9VSoXJ #StrongerTogether