"Toto je naše Evropa." Politici důrazně odsoudili teroristický útok ve Vídni

"V těchto těžkých hodinách, kdy se Vídeň stala cílem teroristického násilí, jsem v myšlenkách s tamními obyvateli a s bezpečnostními složkami, kteří se postavili nebezpečí. Soucítím s příbuznými obětí, zraněným přeji plné zotavení," uvedla Merkelová. Dodala, že Němci stojí plně na straně svých rakouských přátel. "Islamistický teror je naším společným nepřítelem," dodala.

Také německý ministr zahraničí Heiko Maas označil zprávy z Vídně za šokující. Podobně se vyjádřil i bavorský premiér Markus Söder, jehož spolková země s Rakouskem sousedí. "Jsme šokováni a zděšeni brutálním útokem ve Vídni," napsal Söder na twitteru.

"Toto je naše Evropa. Naši nepřátelé musí vědět, s kým mají co do činění. Neustoupíme," komentoval útok francouzský prezident Macron, jehož země zažila v minulých týdnech hned několik teroristických útoků radikálních islamistů.

Atentát z centa Vídně odsoudili i americký prezident Trump a jeho rival v dnešních prezidentských volbách Joe Biden. "Tyto zlé útoky proti nevinným lidem musí skončit. USA stojí po boku Rakouska, Francie a celé Evropy v boji proti teroristům, včetně radikálních islamistických teroristů," reagoval Trump. "Musíme být všichni jednotní proti nenávisti a násilí," řekl k útoku podle agentury Reuters Biden.

"Hluboký šok" vyjádřil britský premiér Boris Johnson. "Myšlenky Británie jsou s lidem Rakouska - stojíme spolu v boji proti teroru," doplnil.

I am deeply shocked by the terrible attacks in Vienna tonight. The UK’s thoughts are with the people of Austria - we stand united with you against terror.