Tragická srážka auta s německými turisty má už sedm obětí

Kvůli sebevražedným sklonům je ale v péči psychiatrů, informovala italská média. Podle jeho právního zástupce Alessandra Tonona muž nehody lituje; údajně si neuvědomoval, jak moc je opilý. Hrozí mu až 18 let vězení.

Osobní automobil vjel do skupiny sedmnácti lidí v neděli kolem 1:00 v obci Lutago v regionu Tridentsko-Horní Adiže na severovýchodě Itálie. Přímo na místě zůstalo šest mrtvých a 11 raněných, z toho tři ve vážném stavu. Dnes svým zraněním podlehla další žena. Mezi oběťmi jsou podle agentury AFP čtyři ženy a tři muži ve věku od 20 do 25 let.

Podle DPA je poslední obětí jedna ze dvou osob, které byly po nehodě v kritickém stavu přepraveny vrtulníkem do nemocnice v rakouském Innsbrucku. Podle italské agentury ANSA jde o 21letou ženu.

ANSA už v neděli s odvoláním na policii uvedla, že řidič byl zatčen, neboť měl v krvi 1,97 promile alkoholu. Nejvyšší povolená hranice je v Itálii 0,5 promile. Auto jelo podle svědků tak rychle, že náraz některé z obětí odhodil několik metrů vysoko.

Podle italské prokuratury projevil řidič poté, co se dozvěděl, co spáchal, sebevražedné sklony, napsal list Corriere della Sera. "Bylo by lepší, kdybych zemřel já místo druhých lidí," tlumočil dnes DPA slova svého mandanta jeho právní zástupce Alessandro Tonon. Jak advokát rovněž uvedl, řidič podle něj po nehodě zastavil své sportovní auto a snažil se oživit jednu z obětí ještě předtím, než dorazila záchranka. Vyšetřovací soudce by měl Itala vyslechnout v polovině týdne.

Většina mrtvých byla ze Severního Porýní-Vestfálska. Alpská oblast, kde se neštěstí stalo, leží nedaleko hranic s Rakouskem a je oblíbená u milovníků zimních sportů. Místem nehody byla hlavní třída v obci, kde je množství hotelů a penzionů a také autobusová zastávka. Podle DPA se už několikrát objevily stížnosti, že místem jezdí auta příliš rychle.