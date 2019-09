Tragický konec pátrání: Policie našla tělo španělské lyžařky Ochoaové

Policejní psi našli tělo jediné španělské sjezdařky s olympijskou medailí Ochoaové v horské oblasti Sierra de Guadarrama zhruba 50 km od Madridu, kde několik dnů probíhala rozsáhlá pátrací akce. Zapojilo se do ní více než 200 policistů pěšky i na koních, hasiči, lesníci a stovky dobrovolníků.

You were the first Spanish female medalist in any Winter Olympic Games. More importantly, you were loved by your fellow Spaniards. You passed away in your beloved mountains... Rest in peace, #BlancaFernandezOchoa 🙏😞 pic.twitter.com/aoBbmiSHo1