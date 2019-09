Trest za zabití Filipínce? Slovenský soud útočníkovi prodloužil vězení

Odvolací soud dnes zpřísnil trest Slovákovi, po jehož útoku v centru Bratislavy zemřel loni Filipínec. Krajský soud v Bratislavě nyní obžalovaného poslal podle slovenských médií do vězení na devět let, původně uložený trest tak zvýšil o tři roky. Proti rozhodnutí krajského soudu se nelze odvolat. Útok na cizince, který podlehl zraněním po převozu do nemocnice, vyvolal v zemi odmítavé reakce veřejnosti i politiků.