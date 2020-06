Tři irské strany schválily dohodu. Premiéři se budou střídat, prvním má být Martin

Dohoda středopravých stran Fianna Fáil a Fine Gael a Strany zelených na vytvoření společné vlády je v irské vrcholné politice nebývalou věcí. Středopravicové strany jsou totiž tradičními rivaly, u moci v Irsku se střídají od 30. let minulého století a před volbami spolupráci kategoricky vylučovaly. V jednom kabinetu spolu dosud neusedly.

Novinkou má být i střídání na postu předsedy vlády, který by měl Martin zastávat do konce roku 2022. Poté jej má nahradit šéf Fine Gael a dosavadní premiér Leo Varadkar. Informoval o tom deník The Irish Times.

Po volbách z 8. února se Irsko ocitlo v patové situaci. Volby vyhrála levicová strana Sinn Féin předsedkyně Mary Lou McDonaldové, která ovšem kvůli složitému volebnímu systému obsadila jen 37 křesel v parlamentu, zatímco druhá Fianna Fáil získala 38 mandátů. Do té doby vládní Fine Gael získala 35 křesel.

Žádná dvojice velkých stran kvůli rozložení sil nedokázala sestavit vládu, která by měla většinovou podporu ve 160členném Dáilu. Obě středopravé strany odmítaly spolupráci s Sinn Féin, která bývala politickým křídlem teroristické organizace Irská republikánská armáda (IRA). S nabídkou vytvořit společnou vládu nakonec Varadkar a Martin oslovili Stranu zelených předsedy Eamona Ryana.

Nová koalice získala přesvědčivou podporu od členů všech tří stran. Při hlasování ve Fianna Fáil ji podpořilo 74 procent volících, ve Fine Gael dokonce 80 procent. U Zelených bylo pro 76 procent členů, uvedla agentura Reuters.