Trump tweet napsal krátce potom, co časopis Time ve středu vyhlásil Thunbergovou osobností roku.

"Tak směšné. Greta musí zapracovat na svém problému zvládání hněvu a pak si zajít s kamarádkou na nějaký dobrý starý film! Zklidni se Greto!" napsal Trump.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE