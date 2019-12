Trump otočil a chválí NATO jako silnou alianci. Včera přitom způsobil rozruch

Trump se během jednání špiček aliance nevyhýbal přímým útokům na své partnery, když označil za "nestydatá" slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o "mozkové smrti" NATO.

V úterý Trump pohrozil hospodářskými tresty těm zemím aliance, které nebudou na obranu odvádět dohodnutá dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). "Budeme muset udělat něco s ohledem na obchodování. V obchodě držíme všechny karty my," dodal.

Dnes prezident po jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou svou kritiku mírnil. Řekl, že Německo je "lehce" pod požadovanou úrovní příspěvků. "Budeme o tom mluvit," dodal. Podle Merkelové se výdaje Německa na obranu příští rok zvýší na 1,4 procenta, domluvené dvouprocentní úrovně dosáhnou na začátku 30. let.

Obchodní vztahy s Evropskou unií jsou podle Trumpa napjaté, protože EU zavádí obchodní bariéry. "Dohoda s EU je pro nás jednou z těch obtížnějších," konstatoval Trump. Se západoevropskými politiky o ní chce jednat a věří, že věc se podaří vyřešit.

Great progress has been made by NATO over the last three years. Countries other than the U.S. have agreed to pay 130 Billion Dollars more per year, and by 2024, that number will be 400 Billion Dollars. NATO will be richer and stronger than ever before....