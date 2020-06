Tribunál se podle Reuters ohradil proti "nepřijatelnému pokusu o vměšování do vlády zákona". Tribunál ujistil, že stojí za svými lidmi, a americké sankce označil za nejnovější krok v řadě bezprecedentních útoků na nezávislý soud.

Předseda shromáždění států zúčastněných na ICC, soudce O-Gon Kwon v podle agentury AFP odmítl opatření, která "brání našemu společnému úsilí bojovat proti beztrestnosti a zajistit vyvození zodpovědnosti za spáchaná masová zvěrstva".

Statement of the #ICC on recent measures announced by the US ⤵https://t.co/nX6rhxb93P