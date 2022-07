Trýznění a násilnou asimilaci dětí v Kanadě označil papež za genocidu

"Nepoužil jsem toto slovo (během návštěvy Kanady), protože mě nenapadlo. Ale popsal jsem přece genocidu, ne?" řekl papež při návratu do Říma. Cestu pojal jako kajícnou pouť a původním obyvatelům se za počínání katolické církve několikrát omluvil. Násilná kulturní asimilace dětí původního obyvatelstva se v zemi děla od 19. století do 70. let minulého století.

Svůj program v Kanadě papež zakončil na dálném severu, ve městě Iqaluit, kde se setkal se zástupci Inuitů, kteří patřili k obětem kanadského asimilačního systému. "I tady mezi vámi bych chtěl říct, že mě to velmi mrzí a chci požádat o odpuštění za zlo, kterého se při kulturní asimilaci dopustilo nemálo katolíků," uvedl papež.

Při návratu do Říma papež také novinářům řekl, že mu kvůli věku a přibývajícím zdravotním problémům ubývají síly. "Myslím, že s mým věkem a omezeními, které přináší, musím trochu šetřit síly, abych sloužil církvi - nebo naopak pomýšlet na odchod," řekl papež. Dodal, že rezignace by nebyla žádnou katastrofou. Podle papeže jeho cesty nebudou tak časté a do tak vzdálených destinací jako dříve.

O papežově rezignaci spekulují média už mnoho týdnů. Samotný František uvedl, že se zatím na odchod nechystá. Dodal ale, že jeho předchůdce Benedikt XVI., který byl první papežem po mnoha staletích, jež rezignoval na svatopetrský stolec, otevřel novou cestu. Podle církevních odborníků by ale přítomnost dvou emeritních papežů byla velmi nezvyklá.