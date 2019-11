Turecko deportovalo rodinu do Německa. Otec skončil ve vazbě kvůli kontaktu s IS

Turecko tento týden začalo deportovat občany evropských zemí a Spojených států, které podezřívá z napojení na IS. Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu nedávno řekl, že Turecko není hotelem pro bojovníky této teroristické organizace. Ankara dlouhodobě kritizuje západní státy za to, že nechtějí přijímat zpět své občany, kteří odešli bojovat do Sýrie či Iráku.

Sedmičlennou rodinu z Hildesheimu Turecko do Německa deportovalo ve čtvrtek. Německá média původně informovala, že její členové zůstanou na svobodě, neboť na ně nebyl vydán zatykač. Berlínská prokuratura ale dnes uvedla, že 55letý otec rodiny byl "na základě stávajícího zatykače předán justici". Nyní je muž podle ní ve vazbě.

Proč byl na muže zatykač vydán, berlínská prokuratura nesdělila. Podle agentury DPA ale čin nesouvisí s terorismem, podle ní je podezřelý z podvodu. Muž údajně ještě v Německu žadatelům o azyl tvrdil, že je právník a že jim v azylovém řízení pomůže. Poté, co od nich vybral peníze, pro ně ale nic neudělal.

Šestičlenná rodina iráckého původu do Turecka odcestovala letos v lednu. Během pobytu v zemi se manželce 55letého muže narodilo další dítě. Turecko členy rodiny označilo za "zahraniční teroristické bojovníky". Německé úřady ale nemají informace o tom, že by někdy pobývali v oblastech, které v Iráku či Sýrii kontroloval Islámský stát. Zatímco otec je ve vazbě, zbylí členové rodiny podle agentury DPA už z Berlína odjeli do jiné části Německa, nejspíše zpět domů do Hildesheimu.

Turecko chtělo tento týden do Německa deportovat celkem deset Němců, o kterých tvrdí, že jsou napojeni na IS. Kancléřka Merkelová dnes v této souvislosti slíbila, že úřady deportované osoby důkladně prověří a zajistí, aby nepředstavovaly pro Německo žádné nebezpečí.

Do Německa se brzy vrátí také žena, která pobývala na území ovládaném IS. Soud dnes rozhodl, že úřady musí do Německa přivézt ji i její dvě děti, s nimiž nyní žije v syrském uprchlickém táboře. Třetí dítě téže ženy v Německu již je, do země se dostalo kvůli vážnému onemocnění. Teprve minulý týden jiný soud v obdobném případu rozhodl, že úřady musí do Německa transportovat ze Sýrie Němku se třemi dětmi. Německé ministerstvo zahraničí původně souhlasilo, aby se do země dostaly děti, návrat jejich matky ale odmítalo.