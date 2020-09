Turecko rozpoutává nový spor a hrozí válkou. Řecko v reakci posílí armádu

Řecko-turecké vztahy se v posledních týdnech zostřují kvůli tureckému těžebnímu průzkumu ve východním Středomoří. Vzájemné výpady vyvolávají obavy z možného otevřeného vojenského konfliktu mezi oběma členy Severoatlantické aliance, píše agentura AP.

"Turecko téměř denně rozpoutává (nový spor), hrozí válkou a vydává vůči Řecku provokativní prohlášení. Reagujeme na to politickou i diplomatickou připraveností a jsme odhodláni učinit vše nezbytné, abychom ochránili svá práva svrchovaného státu," řekl Petsas. Dodal, že je Řecko v kontaktu "se spřátelenými zeměmi, protože chce posílit vybavení armády". Řecko má nyní v úmyslu zvýšit vojenské výdaje i fondy pro podniky postižené v důsledku pandemie.

#Turkey is taking advantage of our weaknesses. Our friends in #Greece and #Cyprus are coping as best they can with the attacks and provocations. How long will #Europe remain powerless against #Erdogan? #EastMed My @lopinion_fr column in English: https://t.co/VBIwdnZ8DE https://t.co/n00pSkwGqL