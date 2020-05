U Kanárských ostrovů zachráněno 50 migrantů z Afriky

Afričtí migranti byli převezeni do přístavu Arguineguín a budou muset kvůli opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií strávit dva týdny v karanténě. V pátek pobřežní stráž zachraňovala jinou skupinu 38 migrantů u ostrova Fuerteventura.

Kanárské ostrovy leží v Atlantiku asi 100 kilometrů od severozápadního pobřeží Afriky a dostat se na ně ve vratkých lodích je mnohem obtížnější, než přeplout Středozemní moře do Španělska či do Itálie. Migranti ovšem nemusejí absolvovat nebezpečný přechod Sahary.

Ačkoli epidemie covid-19 v posledních týdnech poněkud snížila počty migrantů, kteří se přes moře pokoušejí dostat do Evropy, dorazilo už do zemí EU letos více běženců než ve stejném období loni. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos do konce dubna připlulo téměř 17.000 migrantů, zatímco loni to bylo zhruba 14.000.

Z toho do Španělska doplulo zhruba 5000 lidí, což je o něco méně než loni. Cesta přes Kanárské ostrovy se ale nyní stává čím dál populárnější. Zatímco letos do 15. dubna se tam dostalo z Afriky 1781 migrantů, loni to bylo jen 181.