U několika novorozenců se rozvinul vzácný vlkodlačí syndrom. Za vším stojí lidská chyba

Jen zřídka rozšířené onemocnění, které se projevuje nadměrným ochlupením na obličeji, či jiných částech těla postihlo už 17 novorozenců. Jejich rodiče žili v domnění, že svým dětem podávají léky proti překyselení žaludku. Ve skutečnosti se jednalo o sirup, jež obsahoval silný vasolidátor, který se obvykle používá k léčbě alopencie a nadměrné ztráty vlasů.

Jedna z maminek v rozhovoru pro španělský deník El País uvedla, že byla vyděšená. Ona, ani doktoři nevěděli, co se s dítětem děje. "Řekli mi, že to musí být něco genetického nebo problém s metabolismem," popisuje. Následně šla pro radu ke specialistům.

Když lékaři zaregistrovali podobný problém u více pacientů, začala se případem zabývat španělská medicínská komora, kterou sirupy proti navracení se žaludečních kyselin zpět do jícnu dovedly až ke společnosti Farma-Química Sur, která sídlí v Malaze. Španělská agentura pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky se domnívá, že společnost koupila nejméně 22 špatných šarží od Smilax Laboratories Limited v Indi.

Sirupy se vyrábí z několika látek přímo na míru danému pacientovi. Jednou z obsažených látek je omeprazol, který se používá při poruchách trávicího ústrojí. Kontrola původní zásilky této látky, která putovala až z Indie prošla inspekcí bez problémů. Pochybení tedy pravděpodobně nastalo až po rozdělení zásilky do jednotlivých lékáren, kde se lék následně připravoval a prodával. "Pravděpodobně sirup neobsahoval přesně to, co je uvedeno v příbalové informaci," domnívá se zdroj zdravotnické agentury v rozhovoru pro El País.