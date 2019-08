Úder blesku v Tatrách: Vypadalo to jak po teroristickém atentátu, říká šéf horské služby

Bilance bouře na polské straně Tater čítá čtyři mrtvé a 157 zraněných, z nichž 34 zůstává v nemocnicích.

Šéf horské služby TOPR Jan Krzysztof v televizi zdůraznil, že záchranářům se podařilo během čtyř hodin dostat z hor všechny, kteří potřebovali lékařskou pomoc. "Byla to situace srovnatelná s teroristickým atentátem. Zraněna byla velká skupina lidí včetně dětí. Měli popáleniny, zlámané nohy, četná poranění po celém těle. Ale v krátké době se to podařilo zvládnout," zdůraznil.

