Ukrajina se podle Scholze bude s následky války potýkat ještě sto let

"Lidé, kteří žijí v Německu, vědí, že bomby svržené za 2. světové války se objevují ještě dnes a že pokračují bombové poplachy," řekl Scholz na tiskové konferenci po setkání s argentinským prezidentem Albertem Fernándezem. "Ukrajina se tak musí připravit na to, že od nynějška bude 100 let bojovat s následky války," dodal německý kancléř a zdůraznil, že války mají dlouhodobé následky. Západní země by podle něj měly "spolupracovat na obnově" Ukrajiny.

Podle agentury DPA Scholz a Fernández varovali před důsledky války na Ukrajině daleko mimo Evropu a požadovali ukončení ruského útoku. "Je to válka, která má důsledky i pro celý svět," varoval Scholz a poukázal na rostoucí ceny energií a potravin. Je třeba se obávat, že země jako Ukrajina, které jsou důležité pro potravinovou bezpečnost světa, už nebudou schopny dodávat potraviny. "A to s sebou ponese nebezpečí, že nastane hlad," varoval dále Scholz.

Fernández potvrdil, že s následky války se potýká i Latinská Amerika. "Sankce proti Rusku mají následky nejen v Rusku, ale i na celém světě," řekla argentinská hlava státu.