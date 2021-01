Úmrtí exšéfa slovenské policie Lučanského prověří i Šabatová

Novinářům to dnes řekla ministryně spravedlnosti Mária Kolíková, která zopakovala, že Lučanský zemřel po pokusu o sebevraždu. Opozice žádá, aby se do vyšetřování zapojily instituce Evropské unie. Lučanského poslal soud do vazby kvůli obvinění z korupce.

Zmíněná komise, která má dohromady 17 členů, bude podle Kolíkové prověřovat případ nezávisle na oficiálním vyšetřování kauzy. Zabývat se má nejen úmrtím Lučanského, ale i jeho předchozím zraněním ve vazbě, které si vyžádalo operaci. Lučanský tehdy prostřednictvím svého advokáta popřel některé spekulace, že si zranění nepřivodil sám.

Angažování Šabatové do komise je podle Kolíkové zárukou nestranného posouzení případu. Kromě Šabatové jsou členy komise koaliční i opoziční poslanci, dále zástupci slovenské prezidentské kanceláře, úřadu slovenské ombudsmanky a médií.

"Na základě těch informací, které mám, jsem přesvědčena, že to sebevražda byla. Pokud se člověk rozhodne spáchat sebevraždu, není nikdo, kdo mu v tom zabrání," řekla Kolíková. Dodala, že právní předpisy neumožňují nepřetržitý dohled nad obviněným přímo v cele například prostřednictvím kamerového systému. Podle dřívějších informací se Lučanský pokusil oběsit ve své cele na teplákové bundě a zemřel po převozu do nemocnice.

Kolíková odmítla výzvy opozice, aby podala demisi; podle ministryně je smrt Lučanského politicky zneužívána. V souvislosti s úmrtím rezignoval šéf slovenské vězeňské správy.

Bývalý slovenský premiér a šéf nejsilnější opoziční strany Směr-sociální demokracie Robert Fico v prosinci tvrdil, že vládní koalice udělala z vazby politický a mučící nástroj. Po loňských parlamentních volbách bylo obviněno a skončilo ve vazbě vícero představitelů různých institucí, včetně policie, z dob dlouholetého vládnutí Směru-SD, a také soudci a šéf elitní složky prokuratury. Směr-SD požaduje prošetření Lučanského smrti za účasti orgánů EU.