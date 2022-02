Unijní státy podpořily synchronizaci energetické sítě s Ukrajinou

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v Bruselu navrhl zavedení povinných nouzových zásob plynu v rámci unie. Česko má podle něj dostatečné zásoby energií do konce této topné sezony.

Ministři debatovali o rizicích, která plynou z ruské agrese a následných unijních sankcích. Podle eurokomisařky Kadri Simsonové musí být EU připravena na chvíli, kdy bude Ukrajina potřebovat nouzové dodávky energie, a proto je důležitá široká podpora, kterou ministři vyjádřili synchronizaci ukrajinské rozvodné sítě s tou unijní. Její provedení ale nebude otázkou několika hodin, ale spíše dnů či týdnů, upozornila komisařka.

Samotné EU podle francouzské ministryně Pompiliové nedostatek energií v současnosti nehrozí. "Analýza komise ukázala, že v krátkodobém výhledu je riziko pro energetickou bezpečnost nízké," prohlásila politička, jejíž země v současnosti ministerským jednáním předsedá.

Podle Síkely má nyní dostatek zásob i Česko, EU by si však do budoucna měla zajistit širší zdroje a snížit svou závislost na Rusku. Ministři se podle něj bavili i o tom, jak nahradit výpadky dodávek ruského plynu či ropy, kdyby se Rusko rozhodlo v reakci na tvrdé sankce omezit jejich přísun do Evropy.

"Chtějí se využít všechny možné kanály, pokud by k výpadkům došlo," prohlásil po jednání český ministr. EU například vyjednává s řadou zemí o možných dodávkách zkapalněného plynu, které by částečně mohly pokrýt výpadek z Ruska, jež pokrývá 40 procent trhu.