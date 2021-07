Unijní státy poslaly chudším zemím jen zlomek slibovaných vakcín

Evropská unie se zavázala pomoci s dodávkami vakcín do chudších zemí, kvůli nedostatku očkovacích látek ale mnohé evropské státy mají problém zajistit dostatek přípravku i pro své vlastní obyvatelstvo. V celé EU žije asi 365 milionů lidí, země od výrobců dosud obdržely 500 milionů dávek vakcín, přičemž u většiny z nich jsou ke kompletnímu naočkování každého jedince nezbytné dvě dávky. Další miliarda dávek by do zemí EU měla dorazit do konce září.

Členové EU se podle dokumentu zavázali věnovat 160 milionů dávek bez dalších požadavků, kam by vakcíny měly směřovat a bez upřesnění, do kdy se tak stane. Brusel dříve uváděl, že se země shodly na daru přesahujícím 100 milionů dávek do konce letošního roku. Dokument je ze 13. července a údaje se mohou velmi rychle měnit, upozorňuje Reuters.

Dosud věnované dávky země EU poslaly spřáteleným zemím, regionálním partnerům či bývalým koloniím. Snaží se tak utužit diplomatické vztahy, píše Reuters. Informace z dokumentu nejspíš opět rozvíří debatu o tom, že by si bohaté země neměly nechávat většinu vakcín pro sebe na úkor chudších zemí.

Přislíbené vakcíny jsou nejčastěji od firem AstraZeneca nebo Johnson & Johnson. Ty mají v EU jen omezené uplatnění kvůli obavám z ojedinělých krevních sraženin, které v několika případech očkování vyvolalo. U části slíbených očkovacích látek v dokumentu není upřesněno, o jakou značku jde.

Mluvčí komise se k dokumentu i k údajům o darech vakcín odmítl vyjádřit. Téma je podle něj v kompetenci jednotlivých členských zemí. Všechny vakcíny používané v EU jsou bezpečné a mohou být předmětem daru, uvedl mluvčí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala západní země, aby věnovaly vakcíny přes mezinárodní program COVAX a podle dokumentu se tak i stalo. Mnohé chudé země na program spoléhají, dosud ale v jeho rámci dostaly jen 135 milionů dávek.

Africké země, které se nyní potýkají s třetí vlnou koronavirové nákazy, příští týden obdrží první dodávku ze 400 milionů slíbených dávek od společnosti Johnson & Johnson. Od září by se na kontinentě mělo každý měsíc v průměru distribuovat deset milionů těchto dávek, od nového roku až 20 milionů dávek, uvedl dnes speciální vyslanec Africké unie pro covid-19. Jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson se vyrábějí v Jihoafrické republice.

Část vakcín nutných k proočkování populace africké státy obdrží přes program COVAX a bilaterální dohody s vyspělými zeměmi, jako jsou Spojené státy. V Africe, kde v 55 státech žije zhruba 1,3 miliardy lidí, zdravotníci dosud aplikovali 60 milionů dávek.

Spojené státy zemím v Africe, Latinské Americe a v Asii za uplynulý měsíc poslaly celkem 15 milionů dávek vakcíny, celkem přislíbily 80 milionů dávek, uvádí Reuters. Většina těchto vakcín šla přes program COVAX, který se snaží zajistit rovnoměrný přístup k vakcínám.