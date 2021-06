Unijní státy potvrdily takzvaný klimatický zákon, zavádí přísnější emisní cíle

Zákon již minulý týden schválil Evropský parlament, dnešní hlasování tak bylo posledním krokem legislativního procesu, uvedla Rada EU na svých stránkách. Novinka začne platit zveřejněním v oficiálním věstníku EU.

Zákon podpořili zástupci všech členských zemí s výjimkou Bulharska, které se zdrželo hlasování, uvedla agentura Reuters. "Konečný kompromis dostatečně neodráží naši národní pozici," uvedl mluvčí bulharské vlády bez dalších podrobností.

"Vřele vítám tento poslední krok k přijetí úplně prvního unijního zákona o klimatu, který do právních předpisů zakotvuje cíl klimatické neutrality do roku 2050. Dohoda na evropském zákoně o klimatu byla pro portugalské předsednictví prioritou a jsem rád, že jsme ji společně dotáhli do úspěšného konce," prohlásil João Pedro Matos Fernandes, ministr životního prostředí Portugalska, které do konce měsíce předsedá jednáním unijních zemí.

Norma převádí do právně závazné podoby plán, na němž se státy a europoslanci shodli loni. Unie podle něho omezí do roku 2030 emise skleníkových plynů místo o původně plánovaných 40 procent nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990.

Rozpracování podrobných návrhů cesty k nulovým emisím bude v příštích měsících a letech na Evropské komisi. Ta chce nejprve v polovině července představit ambicióznější závazky v podílu obnovitelných zdrojů energie či emisí z automobilové dopravy. Dosavadní strategie počítá s předchozími nižšími cíli a očekává se, že nový návrh vyvolá mezi členskými zeměmi i například u automobilové lobby hlasité a dlouhé diskuse.

Zákon o klimatu rovněž vyžaduje, aby Brusel zřídil nezávislý odborný orgán, který by poskytoval poradenství ke klimatické politice a mechanismus pro výpočet celkových emisí, které může EU vyprodukovat v letech 2030–2050 pro dodržení vlastních cílů, uvádí Reuters.