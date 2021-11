Unijní státy se shodují na rychlém rozšíření sankcí proti běloruskému režimu

Běloruské aktivity odsoudili jako nehumánní a nelegální také velvyslanci zemí Severoatlantické aliance. Lukašenko odmítá, že by se zneužíváním migrantů snažil destabilizovat EU.

Polské hranice se v posledních dnech pokoušejí překročit tisíce lidí z asijských zemí, kvůli nimž vyslala Varšava do akce armádu. Humanitární organizace upozorňují na zoufalou situaci lidí dlouhodobě pobývajících v bídných podmínkách zhoršených mrazivými teplotami. Polský premiér Mateusz Morawiecki mluví o problému celé EU. Sedmadvacítka chce na Lukašenka vyvinout tlak prostřednictvím dalších sankcí.

Velvyslanci EU dnes podle diplomatického zdroje ČTK podpořili balíček, který počítá i s postihy vůči letecké společnosti Belavia dopravující migranty do Běloruska. Sankce by již v pondělí mohli schválit unijní ministři zahraničí. Jejich podobu však ještě budou upřesňovat zástupci unijních zemí. Zvláště Irsko bylo dosud proti tomu, aby EU zrušila s Belavií stávající kontrakty na pronájem letadel od unijních firem, které sídlí zejména právě v Irsku. Jednat se tak bude mimo jiné o tom, zda zakázat jen uzavírání nových smluv nebo zrušit i ty dosavadní. Sankce by také měly zasáhnout zhruba tři desítky běloruských činitelů. Unie již dosud potrestala přes 160 představitelů režimu a 16 institucí či firem,

Polský zástupce dnes podle zdroje agentury Reuters prezentoval napjatou situaci také velvyslancům zemí NATO. "Spojenci dali jasně najevo, že za krizi nese odpovědnost Bělorusko a že Lukašenkovo využívání migrantů jako hybridní taktiky je nehumánní, nepřijatelné a nelegální," citovala agentura diplomata přítomného jednání. Členské země NATO se chystají v nejbližších dnech na situaci reagovat společným prohlášením.