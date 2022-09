Unijní unikát: Orbán vyhrává jedny volby za druhými, navzdory možnému ze spojenectví s Putinem

Oproti volbám v roce 2018 posílil v parlamentu o dva mandáty na 135 ze 199 křesel. V Maďarsku byla volební účast obdobná jako u nás při loňských volbách. Oproti 65,43 % volební účasti přišlo k urnám 69,47 % oprávněných voličů. Do parlamentu se dostala také krajně pravicová strana Naše vlast se 7 mandáty a jeden zástupce německé menšiny v zemi.

Orbán srovnává krok s Angelou Merkelovou. Ta byla spolkovou kancléřkou Německa 16 let, od listopadu roku 2005 do loňského prosince. „Orbán má nyní velice silnou pozici uvnitř Maďarska. Přestože poprvé čelil sjednocené opozici, v dubnových volbách jednoznačně zvítězil,“ nastínila pro EuroZprávy.cz politoložka zaměřující se na studium střední Evropy a Balkánu Jessie Barton Hronešová z Univerzity v Severní Karolíně.

Maďarský premiér vetoval rozhodování o embargu na ruskou ropu nebo také sankce proti ruskému ortodoxním patriarchovi Kirillovi. Ne řekl také minimální globální dani pro multinárodní korporace. Podle francouzského webu Le Monde v rozhodování v rámci Evropy zná jen slovo „ne“. Mnoho jeho kolegů v Bruselu Orbána podezřívá ze spojenectví s Vladimirem Putinem, nikoliv pouze z ochrany zájmů Maďarska.

Politoložka Hronešová si myslí, že mu konflikt Ruska a Ukrajiny paradoxně umožnil stylizovat se do role mírotvůrce který se nesnaží podporovat ani jednu stranu, ale co stojí „mezi“, čímž zajistí Maďarům mír a stabilitu. „Byl to i jeho volební slogan. Zatím to fungovalo a jeho politika vůči Rusku je celkem populární. Jeho silná pozice však pramení zejména ze schopnosti Fidesz kontrolovat všechny zásadní instituce, ať už jde o média, justici, volební komise nebo univerzity,“ jmenovala.

Doplnila, že Orbán a Fidesz vytvořili de facto politickou hegemonii. „Pro opozici je velice těžké efektivně komunikovat s veřejností. Maďarsko se transformovalo do státu jedné strany s několika výjimkami. Například v Budapešti vládne opozice,“ řekla pro EuroZprávy.cz Hronešová.

Maďarsko několikrát nabídlo, že zprostředkuje mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. „Orbán si zakládá na tom, že válka na Ukrajině není maďarská válka, takže není důvod, proč by jí Maďaři měli trpět kvůli vysokým cenám energií a podobně. Zakládá si na tom, že se Maďarsko musí chovat tak, jak je v jeho zájmu. To znamená pojistit si dobré ceny a udržet vztahy s Ruskem,“ popsala pro EuroZprávy.cz politoložka.

Za takovým chováním může stát komplikovaná historie země. „Orbán stále opakuje, že Maďarsko bylo o celou svou historii vklíněno mezi východ a západ, a proto musí být schopné jednat na obě strany. Jeho kroky však čím dál tím více jsou na ruské straně. Jeho argumentem také je, že jedná v zájmu Maďarů na Ukrajině, kteří byli dle něj utlačováni,“ uzavřela pro EuroZprávy.cz Hronešová s tím, že Orbán je rozhodně nejvíce proruský lídr v Evropské unii. „Ještě většího zastánce má ale Putin v Srbsku,“ dodala.