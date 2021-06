Unijní země chtějí do roku 2030 zcela vymýtit bezdomovectví

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do roku 2030 by nikdo v Evropské unii neměl žít na ulici. Shodli se na tom zástupci 27 členských států na konferenci o bezdomovectví v Lisabonu. Podle webových stránek Evropské komise získal při té příležitosti moravskoslezský projekt Housing First hlavní cenu Ending Homelessness Award 2021, udělovanou za úsilí o ukončení bezdomovectví.