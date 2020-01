Uprchlíci či přírodní katastrofy. Rakousko čelí novým výzvám, prohlásil Kurz

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

To nejlepší z lidovců (ÖVP) a Zelených spojila podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze nová vláda, jejíž programové prohlášení dnes Kurz přednesl v dolní komoře parlamentu. Lidovec Kurz řekl, že jeho kabinet povede takovou politiku, aby klesla nelegální migrace. Chce například více investovat do rozvojové pomoci. Lidem v Rakousku slíbil, že bude dělat vše pro to, aby jim ulevil a aby "mohli žít ze své práce".