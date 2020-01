Uprchlíci jdou přes mrtvoly? Udělají téměř cokoliv, přežít je téměř nemožné

Někteří lidé se tak zoufale snaží opustit svou domovskou zemi, že se pokoušejí cestovat napříč zeměmi a dokonce i kontinenty v letadlech. Nekupují si letenky, ale většinou se ukrývají v nákladním prostoru nebo v prostoru podvozku, I když jsou tyto pokusy spíše vzácné, zejména při zvýšených bezpečnostních opatřeních na letištích po celém světě, existují desítky takových případů.

Tyto extrémně nebezpečné přežije asi jen jeden ze čtyř migrantů. Jejich životy totiž závisejí na řadě náhod. Když letadlo stoupá do horních úrovní troposféry, teplota výrazně klesá. Většina strojů létá ve 32 až 35 tisících stopách - to je zhruba 10 kilometrů nad zemí. Teploty v této nadmořské výšce se pohybují od -40 °C do 60 °. Pro srovnání: průměrná zimní teplota v Antarktidě je obvykle kolem -34,5 °C, vysvětluje server Info Migrant.

To vede k závažné podchlazení a omrzlinám. Ti, kteří by přežili cestu v podvozku letadla, by pak s největší pravděpodobností museli podstoupit amputace omrzlých končetin. nemluvě o hrozbě vážného poškození orgánů. Kromě teploty ovšem ve výšce výrazně klesá i tlak.

Plíce doslova těžce bojují o kyslík – a člověk kvůli jeho nedostatku minimálně omdlí. „V delším časovém období mohou být hypoxie a hypotermie smrtelné - a obvykle smrtelné skutečně jsou. Jinými slovy, čím delší je cesta letadla, tím je pravděpodobnější, že zemřete,“ píše server.

Další riziko představuje samotný podvozek – respektive kola. Ty se při vzletu výrazně zahřívají a mohou způsobit ukrytému migrantovi vážné popáleniny. Tyto prostory jsou navíc velmi prostory, dlouhodobé sezení zde tedy není jen nepohodlné, ale může mít také za následek vážné zdravotní komplikace, jako jsou sraženiny, které mohou vést k trombóze, mrtvicí, srdečnímu záchvatu a dalším problémům.

I když se několik takových případů objevilo například v sousedním Německu, kam se snažili dostat migranti ze zemí jako je Rusko, Mali a Dominikánská republika, většina případů byla zaznamenána ve Velké Británii a v USA.

V médiích se nedávno objevil alarmující případ z Británie. Na londýnské zahradě bylo objeveno tělo muže, který vypadl z letadla na trase z keňské metropole Nairobi na londýnské letiště Heathrow. Tělo bylo nalezeno ve Claphamu na jihozápadě Londýna, dopadlo jen pár metrů od majitele zahrady.