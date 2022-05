Uprchlíci se na Slovensku zaměstnali hlavně na pozicích, které vyžadují nižší kvalifikaci

Až 40 procent pracovních míst, které obsadili uprchlíci z válkou zasažené Ukrajiny, vyžaduje pouze ukončené základní vzdělání. Nejčastěji obsadili manuální pozice, pracují například jako montážní pracovníci ve strojírenské výroby, dále jako uklízeči nebo jako pomocná síla v kuchyni.

"Očekáváme, že mnoha uprchlíkům se postupně podaří posunout na pozice, které více odpovídají jejich kvalifikaci a dovednostem," uvedla představitelka institutu Marcela Veselková.

K 23. dubnu se v zemi zaměstnalo 5254 uprchlíků z Ukrajiny. Z celkového počtu 37.190 osob ve věku 18 až 64 let to představuje 13 procent. Z Ukrajiny od začátku ruské invaze vstoupilo na Slovensko kolem 385.000 uprchlíků, hlavně žen a dětí. Řada z nich pokračovala přes Slovensko dál do Evropy.

Status dočasného útočiště, který v zemi umožňuje pobyt, přístup na pracovní trh i ke zdravotní péči, získalo dosud na Slovensku zhruba 72.700 uprchlíků z Ukrajiny.

Slovenský ministr sociálních věcí Milan Krajniak už dříve uvedl, že ukrajinští uprchlíci obsazují v zemi hlavně pozice, o které Slováci dlouhodobě neměli zájem.

Míra nezaměstnanosti na Slovensku v březnu klesla na 6,67 procenta. Nadále je ale vyšší než před vypuknutím epidemie nemoci covid-19, kdy nezaměstnanost činila asi pět procent.