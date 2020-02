"Chceme volný pohyb uvnitř Evropy," poznamenal Seehofer, podle něhož to ale předpokládá důslednou kontrolu na vnějších hranicích. S jejím současným stavem spokojený není. Mohou za něj podle něj mimo jiné nedostatečné kapacity a pravomoci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Počet jejích zaměstnanců má sice do roku 2027 stoupnout na 10.000, ale podle Seehofera je to příliš pomalé tempo. "Uděláme všechno v zájmu toho, aby to šlo rychleji," uvedl.

Intenzivnější pohraniční kontroly zahájilo Německo loni v listopadu. Jen za prvních 27 dní při nich policie objevila 178 osob, které měly zákaz vstupu do spolkové republiky, a 249 lidí, na které byl vydán zatykač. I to podle Seehofera ukazuje, že takové kontroly, které se týkají i příhraniční oblasti s Českem, jsou nutné.

Naprostá většina uprchlíků, kteří v posledních letech proudí do Evropy, se snaží dostat do Německa. "Prosím o pochopení, že dokud nebude lepší ochrana vnějších hranic, musíme klást důraz na to, že přesně sledujeme, kdo k nám přijíždí," podotkl německý ministr, kterému by prý nebylo nic milejší, než aby takové kontroly jednoho dne byly zbytečné.

Seehofer dnes také znovu apeloval na reformu evropského azylového systému, tak aby bylo možné hned na vnějších hranicích EU přezkoumat, zda daná osoba skutečně potřebuje ochranu, či nikoli.