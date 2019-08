Uprchlíci se valí. Španělská stráž zachránila na moři přes 200 Afričanů

Ve zveřejněné zprávě se uvádí, že uprchlíci pocházejí ze států subsaharské Afriky. Pobřežní stráž je objevila ve středu odpoledne ve třech člunech v Alboránském moři mezi severovýchodním pobřežím Maroka a jihovýchodním pobřežím Španělska. Přepraveni byli do přístavních měst Almería a Málaga.

Záchranná akce se odehrála v době, kdy se Španělsko připravuje na připlutí své válečné lodi s 15 migranty z italského přístavu. Jde o lidi původně z paluby soukromého záchranářského plavidla registrovaného ve Španělsku, kterému italské úřady odmítly povolit přistání.

Podle údajů ministerstva vnitra se do Španělska od začátku roku do poloviny srpna dostalo 18.018 migrantů. To je o 39 procent méně, než tomu bylo ve stejném období loňského roku.

Data Organizace spojených národů ukazují, že počty příchodů migrantů z Blízkého východu a ze Severu Afriky přes moře do Evropské unie poklesly z více než milionu v roce 2015 na loňských přibližně 141.500. Odhaduje se, že při snaze překonat Středozemní moře přišlo o život nebo je pohřešováno téměř 15.000 lidí, napsal Reuters.