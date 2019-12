Uprchlíci se vzbouřili na ostrově Samos. Založili požár, policie evakuovala školu

Výtržnosti vypukly v táboře Vathy, v němž žije na 7500 běženců, ač jeho kapacita je asi 650 lidí. Na přeplněnost táborů s migranty na řeckých ostrovech v Egejském moři a špatné životní podmínky v nich dlouhodobě upozorňují nevládní organizace i OSN.

Ve středu podmínky v nich kritizovala i mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW). Podle ní je mimo jiné ohroženo psychické i fyzické zdraví stovek dětí na ostrově Lesbos, které se do Řecka dostaly bez doprovodu rodičů.

