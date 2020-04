Uprchlický tábor na ostrově Chios zachvátil požár, Itálie dala migranty do karantény na loď

"Je zničena velká část administrativní části," sdělil zástupce řeckého ministra pro uprchlíky Manos Logothetis.

Při požáru se nikdo nezranil, tři lidé byli zatčeni za účast na násilnostech, které začaly po úmrtí irácké žadatelky o azyl. Policistům se podařilo situaci zklidnit kolem jedné hodiny po půlnoci.

Sedmačtyřicetiletá Iráčanka byla tento týden hospitalizovaná s horečkou a podle řecké agentury ANA u ní byl test na koronavirus negativní.

V uprchlických táborech byla vyhlášena kvůli epidemii karanténa. Úřady se snaží zamezit kontaktu místních lidí s obyvateli táborů. V Řecku nemoc covid-19 zabila 110 lidí, více než 2200 lidí se nakazilo a z nich 67 je na jednotkách intenzivní péče.

AFP také s odvoláním na italskou pobřežní stráž informuje o situaci kolem migrantů u Sicílie. Až 180 uprchlíků zachráněných ve Středozemním moři bylo umístěno do karantény na loď, která kotví v blízkosti sicilského Palerma. Na loď Rubattino byly v pátek a dnes přemístěny dvě skupiny uprchlíků.

První z nich podle listu La Stampa tvoří 146 lidí, kterým na moři pomohla německá loď Alan Kurdi, druhou 34 lidí, jimž pomohli španělští záchranáři z plavidla Aita Mari. Spolu s uprchlíky je na převozní lodi Rubattino 20 dobrovolníků z Červeného kříže.

Itálie, která je co do úmrtí na covid-19 na druhém místě na světě, zavřela své přístavy pro uprchlíky. Ti na plavidle Rubattino budou otestováni na koronavirus a pak umístěni do 14denní karantény. Italská média tvrdí, že si je pak rozebere několik zemí Evropské unie.