Úřad ve Francii doporučil třetí dávku vakcíny všem nad 40 let

Pandemie sílí také v Nizozemsku, které dnes kvůli tomu plošně zakázalo novoroční ohňostroje.

Od 15. prosince je ve Francii posilující dávka vakcíny povinná pro platnost covidového pasu, který jeho držitele opravňuje například ke vstupu do restaurací, divadel nebo velkých obchodních center. Dosud se s dávkou počítalo pro rizikové pacienty a všechny nad 65 let. Lidé nad 50 let mohou dostat posilující dávku od 1. prosince. Termín pro lidi nad 40 let musí ještě HAS určit, píše Le Monde.

Počty případů nákazy ve Francii každý týden stoupají o 40 až 50 procent. Incidenční číslo je nad hranicí 100 nakažených na 100.000 obyvatel, uvádí AFP.

V Nizozemsku za poslední den zdravotníci zachytili 21.099 nových případů nákazy virem SARS-CoV-2, rekordní údaje převyšující 19.000 má tato země se 17 miliony obyvatel už od pondělí. Do nemocnic se za poslední den dostalo 317 nakažených, z toho 49 bylo rovnou umístěno na jednotky intenzívní péče, píše list NL Times.

Kvůli rostoucímu tlaku na nemocnice nizozemská vláda plošně zakázala novoroční ohňostroje. Jedním z důvodů jsou velké skupiny lidí, které se při jejich pozorování setkávají a mohou se tak nakazit, druhým důvodem jsou častá zranění při odpalování zábavní pyrotechniky.

Pozitivní test na covid měly také gorily a lvi v zoologické zahradě v Rotterdamu, informovala dnes nizozemská média.

Nizozemská vláda minulý týden přikročila ke zpřísnění opatření, které označila za "částečnou uzávěru". Platí omezení soukromých návštěv v domácnostech, zkrátila se otevírací doba obchodů a restaurací, sportovní utkání jsou bez diváků. Zaměstnavatelé mají v co nejvyšší míře umožnit práci z domova.