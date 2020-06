USA a Rusko jednaly o jaderném odzbrojení. Rozhovory byly pozitivní, oznámil diplomat

Mezi oběma velmocemi je nyní v platnosti jediná velká dohoda regulující jaderné arzenály - tzv. nová smlouva START, kterou zástupci obou zemí podepsali v roce 2010 v Praze. Její platnost ale už v únoru příštího roku vyprší.

Nové kolo začalo v pondělí ráno. Večer už ruský diplomat Michail Uljanov na twitteru bez dalších podrobností oznámil, že rozhovory byly ukončeny.

Diplomaté obou zemí v průběhu dne nové vyjednávání podle agentury Reuters nechtěli příliš komentovat. "Uvidíme," řekl jen Billingslea. "Uvidíme, uvidíme. Vždy jsme plni naděje," podotkl pak jeho ruský protějšek, kterým je náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov.

First round of Vienna talks very positive. Detailed discussions on full-range of nuclear topics. Technical working groups launched. Agreement in principle on second round.