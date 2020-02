Úspěch Kotlebovců by mohl otřást demokracií na Slovensku, píše Spiegel

Nejčtenější německý seriózní týdeník v článku věnovaném situaci v zemi před volbami 29. února konstatuje, že Slovensko bylo dlouho i díky úspěšnému ekonomickému vývoji považováno za příklad povedené západní integrace. "Před dvěma lety ale fasáda vzorové země dostala první trhliny, když nájemný vrah zastřelil novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku," poznamenává Spiegel.

Vražda podle něj odhalila skutečné poměry na Slovensku. "Vedoucí členové levicově populistické strany Směr zjevně za dobu u vlády spletli dohromady široce rozvětvený korupční systém," píše magazín, podle něhož sestával z politiků, byznysmenů a lidí pohybujících se na hraně zákona. Spiegel připomíná, že v důsledku rozsáhlých protestů musel z funkce odejít premiér Robert Fico, který tento systém zosobňoval jako nikdo jiný.

Směr se poté propadl v průzkumech veřejného mínění, Zuzana Čaputová se stala prezidentkou a nějakou dobu to vypadalo, že šok z vraždy posílí především Evropě nakloněné síly, což se ale nestalo. Liberální opozice je rozhádaná a nejednotná, a tak ze situace podle Spiegelu profituje především extrémní pravice vedená Marianem Kotlebou.

"Svým voličům servíruje o sociální tématiku obohacený nacionalismus, s nímž bodují i jiné konzervativní strany v Evropě, jen radikálněji," míní německý magazín. "Kotlebův pohled na svět je utvářen antisemitismem a xenofobií, nadává na 'asociální' Romy a chce zabránit údajně hrozící 'invazi migrantů'," podotýká dále.

Strana dvaačtyřicetiletého politika, která je podle Spiegelu tak radikální, že vedle ní vládní uskupení v Maďarsku a Polsku vypadají úplně jako občanská, má nyní šanci skončit druhá ve volbách. "Pokud pravice ve volbách příští týden dopadne tak dobře, jak předpovídají průzkumy, mohla by se po Polsku a Maďarsku otřást i demokracie na Slovensku," obává se magazín.

Mohlo by se tak stát zejména v případě, že dnes opoziční strany nezískají většinu. Pak by podle slov šéfredaktora portálu Aktuality.sk Petera Bárdyho mohla přijít hodina Kotlebovců. Jistě by si ani Směr nedovolil připustit fašisty otevřeně do vlády. "Mohli by však v zákulisí sloužit k získávání většiny - bez zodpovědnosti, ale s velkým vlivem," dodává Spiegel.