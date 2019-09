Útočník se v Británii pokoušel dobýt do kanceláře poslankyně

Výtržník se snažil rozbít okna a prokopnout dveře, nikomu se však nic nestalo, uvedla poslankyně. Britská média o incidentu informují necelý den poté, co útočné vystoupení premiéra Borise Johnsona vyvolalo debatu o vyhrocené rétorice kolem brexitu a výhrůžkách vůči zákonodárcům.

Policie regionu West Midlands uvedla, že u pracoviště poslankyně na okraji Birminghamu odpoledne zasahovala kvůli zprávám o výtržnosti, detailněji událost nepopsala. "Kvůli podezření z narušení veřejného pořádku a držení konopí byl zatčen 36letý muž," dodala.

"Nevím, co mohu říct, protože ten muž byl zatčen. Ale podle všeho křičel, že jsem fašistka," citoval Phillipsovou deník The Guardian. Pracovníci její kanceláře se prý museli v objektu zamknout, zatímco "se muž pokusil rozbít okna a kopat do dveří".

Údajný útok přišel v den, kdy v Británii zuřila debata o tom, že vyjádření politiků související s odchodem země z Evropské unie mohou podněcovat agresivitu u voličů. Bouři kritiky vyvolalo středeční vystoupení premiéra Johnsona v parlamentu, v němž naznačoval, že opozice chce zradit lid a nutí Londýn ke kapitulaci prosazením zákona proti brexitu bez dohody. Když jej labouristka Paula Sherriffová vyzvala, aby podle ní nebezpečnou rétoriku zmírnil, Johnson její slova označil za "balamucení".

Sherriffová i Phillipsová podotkly, že často dostávají výhrůžky se stejnými formulacemi, jaké používá předseda vlády. Birminghamská poslankyně v úterý na twitteru zveřejnila anonymní dopis, který dostala a jehož autor vzkazoval, že ti, kdo nezajistí brexit, se ocitnou mrtví ve škarpě. Johnson přitom nedávno řekl, že by raději umřel ve škarpě, než aby dojednal další odklad odchodu z EU.

Phillipsová je častým terčem podobných útoků, podle webu Politico jí loni během jediné noci přišlo přes 600 vzkazů, jejichž pisatelé jí vyhrožovali znásilněním. Po dnešním incidentu u svého pracoviště uvedla, že v kanceláři byly dočasně vypojeny telefony kvůli záplavě volajících, kteří křičeli slova jako "zrada" a "zrádce".

Odpovědnost za dnešní událost nechtěla poslankyně připisovat premiérovi Johnsonovi, ačkoli by podle ní měl upustit od snah rozdělovat zemi. "Všichni se musíme polepšit," dodala.