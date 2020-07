Útok na synagogu v Halle: Začal ostře sledovaný soud, extremistovi hrozí doživotí

Útok na synagogu, který Balliet živě přenášel na internetu, šokoval celou zemi, jež se dodnes otevřeně hlásí k zodpovědnosti za holokaust, a vedl ke zvýšení ostrahy židovských zařízení po celé spolkové republice.

Balliet, kterému je dnes 28 let, na synagogu zaútočil loni 9. října v den nejdůležitějšího židovského svátku Jom kipur (Den smíření). V synagoze téměř čtvrtmilionového města, které leží nedaleko Lipska, se v tu chvíli nacházelo kolem 50 lidí. Útočníkovi, který si podomácku vyrobil střelné zbraně i výbušniny, se ale nepodařilo do budovy dostat. Její dveře náporu odolaly. I tak ale jeho čin představuje jeden z nejhorších antisemitských útoků v Německu od druhé světové války.

The process is underway inside the court in #Magdeburg. Meanwhile, outside, demonstrators are silently holding up the names of victims of right-wing violence in Germany in the last few decades. #halle pic.twitter.com/lJgbvBtpD2