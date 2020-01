Útok nožem v Německu: Islamista křičel Alláhu akbar, napadl policisty

Sedmatřicetiletý muž v neděli večer zaútočil na strážce pořádku před policejní stanicí v Gelsenkirchenu. Nejprve udeřil do jejich auta a poté policisty ohrožoval. V jedné ruce měl "jistý předmět", jímž udeřil do stojícího policejního vozu, a ve druhé ruce držel nůž.

Muž neuposlechl opakované výzvy a dále strážce pořádku ohrožoval, proto na něj jeden z policistů vystřelil a útočníka smrtelně zranil, uvedla DPA.

#Breaking: Just in - German police has shot dead a 37 years old Turkish citizen outside a police station in #Gelsenkirchen in #Germany, after the suspect stabbed 2 officers in front of the building and screamed allahu akbar. pic.twitter.com/bOfSnBb5c3