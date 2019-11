Útok před volbami: Terčem konzervativci i labouristé

Labouristé v prohlášení uvedli, že se jejich digitální platformy staly v pondělí terčem hackerského útoku. Agentura Reuters později s odvoláním na své zdroje ze strany informovala, že několik hodin po zveřejnění tohoto prohlášení, hackeři na labouristické servery zaútočili podruhé. Není jasné, zda se jednalo o tytéž pachatele.

"Nadále platí bezpečnostní opatření, která jsme přijali, abychom ochránili naše platformy, takže uživatelé mohou vnímat určité rozdíly (oproti běžnému stavu)," uvedla na dotaz Reuters mluvčí opoziční strany.

Terčem hackerského útoku se dnes nestali jen labouristé, ale také vládní konzervativci. Podle Reuters útok trval asi hodinu, stranickou webovou stránku se ale mimo provoz dostat nepodařilo. Zdroj agentury uvedl, že hackeři útočící na servery konzervativců zřejmě nebyli totožní s těmi, kteří podnikli útok na digitální platformy labouristů.

Labouristé ve svém dnešním prohlášení nespecifikovali, na které z jejich stránek se pachatel či pachatelé zaměřili. Uvedli jen, že jejich bezpečnostní systémy v pondělí odpoledne zaznamenaly "ve velmi krátkém časovém úseku" pokusy vyřadit z provozu platformy související s nynější předvolební kampaní. Kvůli řešení problému pak některé stranické digitální nástroje fungovaly pomaleji, avšak dnes jsou opět "na plném výkonu", dodala strana v prohlášení.

"Přistoupili jsme k pohotovým opatřením a tyto pokusy selhaly v důsledku našich silných bezpečnostních systémů. Integrita všech našich platforem byla zachována a my jsme přesvědčeni, že neunikla žádná data," uvedla mluvčí Labouristické strany. Incident byl nahlášen britskému Národnímu středisku kybernetické bezpečnosti (NCSC).

I'm told the cyber attack on Labour was a DDOS attack. Digital vandalism not a "sophisticated" surgical attack