Útok u bývalé redakce Charlie Hebdo: Dva lidé těžce zraněni, podezřelý zadržen

Ministerstvo vnitra vytvořilo krizovou skupinu a do úřadu v rychlosti přišel ministr Gérald Darmanin. Na schůzku míří také premiér Jean Castex. Úřady uzavřely školy v širším okolí útoku a děti nesmějí ven. Týká se to několika tisíc dětí.

List Le Figaro napsal, že zranění jsou jenom dva lidé, oba potřebovali naléhavě ošetření, ale jejich životy nejsou v ohrožení. Zadržený podezřelý měl na oblečení krev. Útočník nepoužil střelnou, ale sečnou zbraň. Některé zprávy se zmiňují o dlouhém řeznickém noži.

Four people have been wounded in a knife attack near the former offices of satirical magazine Charlie Hebdo in Paris, French police have said.



Sky's Europe correspondent @AdamParsons reports.



For the latest updates, click here: