Útok ve Finsku: Muž s mečem vtrhl do školy. Jeden mrtvý, mnoho zraněných

Podle bulvárního deníku Iltalehti byla policie na místo přivolána poté, co do jedné ze tříd střední odborné školy vtrhl neznámý muž s mečem. Při zásahu policisté použili střelné zbraně. Zranění, z nichž dva jsou ve vážném stavu, byli převezeni do nemocnice. Lehce zraněn byl také jeden policista. Informace o stavu dalších zraněných nejsou k dispozici.

List Keskisuomalainen uvedl, že podezřelým je mladý muž. Svědek listu řekl, že útočník nejprve napadl mečem jednu dívku a zranil ji na krku a břiše. Motiv činu není znám.

Several injured in violent incident at #Kuopio collegehttps://t.co/DMUFhugFDW — Yle News (@ylenews) October 1, 2019

Deník Iltalehti citoval svědka, podle něhož muž na škole studoval. Napsal, že muž vstoupil do třídy s taškou, vytasil meč a zasáhl jím učitele. Mezi studenty propukla panika a někteří začali po útočníkovi házet židle, načež muž utekl. Policie potvrdila, že použil zbraň s čepelí a měl u sebe také střelnou zbraň.

Škola sídlí v komplexu, kde se nachází také nákupní středisko. Areál, který leží asi čtyři kilometry jižně od centra města Kuopio, byl evakuován.

Finský premiér Antti Rinne na twitteru napsal, že takové násilí je "šokující a naprosto odsouzeníhodné".