Útoky na dálnici v Berlíně: Iráčana krátce před činem hledala policie, píše tisk

Prokuratura ve středu sdělila, že Iráčanův čin považuje za islamisticky motivovaný, zároveň ale nevyloučila, že muž trpí psychickými problémy. Deník Berliner Morgenpost informoval, že muž se v minulosti léčil na psychiatrii.

Třicetiletý Iráčan upoutal v berlínské čtvrti Reinickendorf pozornost svých sousedů, když bouchal do střech aut a pobíhal v provozu na ulici. Sousedé proto upozornili policii, která se dopoledne i odpoledne neúspěšně snažila muže najít. Večer pak Iráčan svým autem způsobil několik dopravních nehod, kdy podle prokuratury cíleně najížděl především do lidí na motocyklech.

