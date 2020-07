Útoky nejen na LGBT. Židovská organizace viní polskou televizi z nenávistné kampaně

Televize ve čtvrtek ve své hlavní zpravodajské relaci v příspěvku o možných restitucích židovského majetku vyslovila obavu, že se liberální opoziční kandidát Rafal Trzaskowski chystá "plnit židovské požadavky", uvedla agentura Reuters.

V nedělním druhém kole polských prezidentských voleb se očekává těsný souboj mezi konzervativním prezidentem Andrzejem Dudou, který funkci obhajuje, a starostou Varšavy Trzaskowským. Duda se už v kampani dopustil několika kontroverzních výroků například na adresu komunity lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob (LGBT). Kritici polských poměrů poukazují také na skutečnost, že má zjevnou podporu veřejnoprávních médií.

"Co se to stalo s polskou veřejnoprávní televizí?," uvedla AJC na twitteru s poukazem na varování před "uspokojováním židovských požadavků". "Je důvodem to, že předpokládáte, že tato nenávistná kampaň osloví mnoho Poláků?" táže se AJC.

V prohlášením zaslaném Reuters organizace uvedla, že používáním antisemitské rétoriky polskou televizí byla šokována. "Jedna věc je, když takové vzkazy šíří marginální krajně pravicové skupiny. Něco úplně jiného je, když to dělá státní televize financovaná penězi daňových poplatníků," zdůraznila AJC.

