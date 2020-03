Uznávaný sociolog Gál vysvětlil, proč se na Slovensku změnila politická mapa

Na překreslení politické mapy Slovenska, kdy proevropské hnutí OLaNO odsunulo na druhou příčku dosavadní nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD) někdejšího premiéra Roberta Fica, se podle něj zásadně podílelo také občanské vzedmutí lidí "Za slušné Slovensko" a občanský sektor obecně. Energii čerpalo z nájemné vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

"O vítězi voleb nerozhodli peníze a marketéři, ale intuice a charisma lídra vítězného uskupení OLaNO Igora Matoviče plus působivé akce v terénu namířené především proti korupci, prorůstání organizovaného zločinu společností a vyzývání lidí k účasti na formování politické agendy stran a hnutí," uvedl. Podle Gála se tím potvrzuje negativní globální trend nárůstu politického populismu, ale také pozitivní nabídka k využívání možností participativní demokracie, pokud se tím myslí permanentní veřejný diskurz o problémech společnosti a cestách jejich řešení.

"Volby na Slovensku vnímám, po těch regionálních, prezidentských a evropských, jako velikou šanci. Zhasne-li, bude to hrát do noty nacionalistům, fašistům a odpůrcům evropské integrace i NATO," uvedl. Za negativní považuje Gál fakt, že se do parlamentu nedostali liberální (Progresivní Slovensko/Spolu) a křesťanští demokraté (KDH) plus představitelé početné maďarské menšiny.

Opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče získalo ve volbách podle předběžných výsledků 25,02 procenta hlasů. Do sněmovny se dostalo šest stran a hnutí. Krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) navzdory dřívějším průzkumům neposílila. Dosavadní nejsilnější vládní strana Směr-SD dostala 18,29 procenta hlasů. Na třetím místě se ziskem 8,24 procenta skončilo dosud opoziční hnutí Jsme rodina.

Ze sněmovny vypadly oba dosavadní koaliční partneři Směru-SD, a to Slovenská národní strana a strana Most-Híd. Poprvé od pádu komunismu v roce 1989 nebude mít v parlamentu zastoupení početná maďarská menšina.