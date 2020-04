V Belgii s covidem-19 zemřelo již 7331 lidí, v Nizozemsku 4566

Za posledních 24 hodin přibylo v belgické koronavirové statistice 134 úmrtí. V pondělní úřady hlásily 113 nově zemřelých. Zhruba polovina lidí z dnešní bilance zemřela v nemocnicích, druhá polovina v zařízeních, která pečují o seniory.

V Belgii, která má 11,5 milionu obyvatel, přitom do statistiky počítají i ta úmrtí mimo nemocnice, u kterých panuje jen podezření na souvislost s koronavirem. V dnešní statistice je nepotvrzených úmrtí třináct. Celkem od počátku epidemie v Belgii zemřelo s covidem-19 už 7331 lidí.

Příznivý je podle médií nadále vývoj v belgických nemocnicích, kde ubývá celkově hospitalizovaných i pacientů na jednotkách intenzivní péče. Od počátku epidemie se v Belgii potvrdilo již 47.334 případů nákazy koronavirem. Téměř 11.000 lidí se už z nemoci covid-19 zotavilo.

V Nizozemsku, které má 17,5 milionu obyvatel, se nákaza koronavirem potvrdila u 38.416 lidí. Za posledních 24 hodin přibylo jen 171 nových případů. To je nejméně od poloviny března. S covidem-19 zemřelo v zemi dalších 48 lidí. V pondělí hlásilo Nizozemsko 43 nových úmrtí. Celkem v zemi na nemoc z koronaviru zemřelo 4556 lidí, uvedl Národní ústav pro veřejné zdraví (RIVM).

V Lucembursku, nejmenší zemi takzvaného Beneluxu, se zatím nákaza potvrdila u 3729 lidí. Prokázala se tak zhruba u každého desátého testovaného. S covidem-19 zemřelo 88 lidí.

Lucemburská vláda chce ještě tento týden odstartovat obří projekt, jehož cílem je otestovat všech 625.000 obyvatel země. Testování by mělo být dobrovolné a denně bude k dispozici až 20.000 lidí. První by měli na řadu přijít školáci a učitelé. Kromě Lucemburčanů chce vláda testování umožnit také Němcům, Francouzům a Belgičanům, kteří do země denně dojíždějí za prací. Těch je dalších asi 200.000.

"Cílem je otestovat všechny obyvatele země a částečně i vícekrát," uvedl ministr pro výzkum Claude Meisch. Podle něj by mohlo Lucembursko jako první země na světě už za měsíc vědět, kolik jejích obyvatel se koronavirem nakazilo. Projekt celonárodního testování by měl podle odhadu vyjít na 40 milionů eur (1,1 miliardy Kč).