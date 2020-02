V Benátkách propukl tradiční karneval, letos je motivem láska

Program podle všeho nepoznamenaly nedávné záplavy, s nimiž se Benátčané potýkali v listopadu a poté v menší míře také na konci prosince. Podzimní mimořádná acqua alta ("vysoká voda") poničila i jednu z nejvýznamnějších památek města, baziliku svatého Marka. Turista Mark ale při zahájení karnevalu AFP řekl, že žádné známky po přílivové vlně v ulicích nenašel.

"Nic jsme neviděli, Benátky se zjevně fantastickým způsobem oklepaly, je to neuvěřitelné město," řekl návštěvník z Nového Zélandu. Společně s dalšími turisty a místními večer sledoval nevšední podívanou na hladině Rio di Canareggio, nad nímž se například v jistém momentě vznášela dvojice "milenců" a růžový obláček sestavený z desítek balónků.

Na jednom z alegorických člunů proplula kolem diváků záhadná dáma uvězněná ve skleněné kouli, na dalším zase dvojice umělců předváděla kousky s ohnivou obručí a hořícím slunečníkem. Představení podle AFP doprovázela rytmická hudba s anglickými texty spíše než tradiční milostné písně benátských gondoliérů.

