V Berlíně budou jednat lídři Polska a Litvy o sankcích

"Žádám svět: izolujte plně Rusko, vyhostěte velvyslance, (zaveďte) ropné embargo, zruinujte jejich ekonomiku," napsal šéf ukrajinské diplomacie na twitteru v příspěvku, v němž zveřejnil zároveň snímek poničeného výškového domu. Podle ukrajinských úřadů ho zasáhla raketa.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq

Mluvčí polské vlády, který nad ránem na stejné sociální síti informoval o chystaném setkání trojice státníků z Polska, Litvy a Německa, uvedl: "Evropská unie musí okamžitě přijmou balíček nemilosrdně tvrdých sankcí proti Rusku."

Státy Evropské unie v pátek v reakci na ruský vojenský útok proti Ukrajině schválily druhý balík postihů proti Moskvě. Evropský blok vedle omezení významných sektorů ruské ekonomiky zmrazí majetek prezidenta Vladimira Putina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova. EU rovněž zahájila přípravu dalšího souboru opatření, která mají ještě zásadněji ochromit ruskou ekonomiku. Sankce oznámily rovněž Spojené státy a další západní země. Moskva v reakci pohrozila odvetou.

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future.