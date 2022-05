V Berlíně se koná neformální jednání ministrů zahraničí zemí NATO

— Autor: ČTK

V Berlíně dnes začíná dvoudenní neformální jednání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance, tématem schůzky bude ruská invaze na Ukrajinu. Česko bude zastupovat šéf diplomacie Jan Lipavský. Do německé metropole dostali pozvání i ministři zahraničí Švédska a Finska, které by mohly v brzké době požádat o vstup do NATO.