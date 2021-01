V Bruselu po smrti černocha vypukly násilnosti a demonstrace, přes 100 zatčených

Dlouho nevídané násilnosti zažila ve středu večer bruselská čtvrť Schaerbeek severovýchodně od centra belgické metropole. Poté, co se většina protestujících poklidně rozešla, začala skupina maskovaných mladíků útočit na policejní auta a pronikla až na místní policejní stanici, kde vzplál oheň.

The "vibrant" community of Brussels is quite lively tonight. Reap as you sow. pic.twitter.com/3QFcSyDEyg

Útočníci ničili i policejní auta či výlohu místní lékárny. Drobě poškozeno bylo podle médií i auto z kolony s králem Philippem, která shodou okolností projížděla dějištěm nepokojů.

#Belgium

Angry protesters set fire to a police station & clashed with cops in #Brussels after a protest demanding justice for Ibrahima Barrie, a 23-yr-old black man who was killed in police custody on Saturday.

Reports said his family was informed of his death only 6 hours later. pic.twitter.com/eV5yiZv1Xd